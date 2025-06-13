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У Франції у ДТП загинули 4 людини і 30 поранених: в автобусі були українці

13 червня 2025, 17:37
У Франції у ДТП загинули 4 людини і 30 поранених: в автобусі були українці
Фото: з вільних джерел
Причиною аварії могли стати погодні умови.

В автокатастрофі у французькому департаменті Сарт загинули четверо людей, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них у важкому стані.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

 "За попередньою інформацією згаданий автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано", - зазначили в МЗС.

Посольство України у Франції повідомило, що на місце події терміново вирушили посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники диппредставництва.

"Ми перебуваємо на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин", - додали у повідомленні.

Аварія сталася близько 4.30 ранку. Автобус на близько 40 місць перевозив громадян Португалії до Швейцарії.

ДТП сталася на небезпечній ділянці дороги, яку називають "дорогою смерті", на якій водій не справився з кермуванням і автобус з’їхав у кювет.

Причиною аварії могли стати погодні умови.

 
ФранціяДТПукраїнці

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