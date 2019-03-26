CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасуджена на 10 років Олена Зайцева та її нова захисниця Юлія Плетньова подали апеляційні скарги на вирок Київського районного суду Харкова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП у Харкові: Зайцева оскаржила вирок суду
Скаргу мають передати до Апеляційного суду Харкова
Фото: 112.ua
Про це розповіла керівник апарату Київського райсуду Наталія Бардіна, інформує UA: Харків.
За її словами, тепер цю скаргу мають передати до Апеляційного суду Харкова.
Водночас захисниця Плетньова лише підтвердила журналістам, що почала представляти інтереси Зайцевої та поки не коментує інформацію, чи подавала апеляцію. Вона пообіцяла озвучити деталі через декілька днів.
Раніше інтереси Олени Зайцевої в суді представляли адвокати Юлія Козир та Євген Мельниченко.
Нагадаємо, Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.
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26 03 2019 19:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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