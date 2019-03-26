ДТП у Харкові: Зайцева оскаржила вирок суду

Засуджена на 10 років Олена Зайцева та її нова захисниця Юлія Плетньова подали апеляційні скарги на вирок Київського районного суду Харкова.

Про це розповіла керівник апарату Київського райсуду Наталія Бардіна, інформує UA: Харків.

За її словами, тепер цю скаргу мають передати до Апеляційного суду Харкова.

Водночас захисниця Плетньова лише підтвердила журналістам, що почала представляти інтереси Зайцевої та поки не коментує інформацію, чи подавала апеляцію. Вона пообіцяла озвучити деталі через декілька днів.

Раніше інтереси Олени Зайцевої в суді представляли адвокати Юлія Козир та Євген Мельниченко.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.