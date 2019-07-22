Дубневич здався. "Голос" виграє на проблемному окрузі у Львові
На окрузі пораховано майже 98% голосів. Лишилося прийняти результати кількох львівських дільниць, на яких соціологи віддавали більшість Васильченко, повідомляє ЦВК.
"Сьогодні такий шанс (наведення порядку на окрузі) випав моєму конкуренту", - визнав Дубневич перемогу Васильченко.
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук поскаржився, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% перемагає Васильченко, проте сайт ЦВК показував Дубневича.
За даними "Голосу", дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.
Нагадаємо, що раніше лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко.
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