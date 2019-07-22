Дубневич здався. "Голос" виграє на проблемному окрузі у Львові

"Сьогодні такий шанс (наведення порядку на окрузі) випав моєму конкуренту"

На окрузі №118 у Львові кандидатка від голосу Галина Васильченко перемагає у самовисуванця, народного депутата 8 скликання Богдана Дубневича.

На окрузі пораховано майже 98% голосів. Лишилося прийняти результати кількох львівських дільниць, на яких соціологи віддавали більшість Васильченко, повідомляє ЦВК.

"Сьогодні такий шанс (наведення порядку на окрузі) випав моєму конкуренту", - визнав Дубневич перемогу Васильченко.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук поскаржився, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% перемагає Васильченко, проте сайт ЦВК показував Дубневича.

За даними "Голосу", дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.

Нагадаємо, що раніше лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко.