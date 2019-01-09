Дуда: Для Польщі Друга світова тривала до 1989 року
"Можна сказати, що в деякому сенсі Друга світова війна в контексті її політичних наслідків тривала до 1989 року. Для нас вона тривала набагато довше", - повідомляє "Європейська правда" із посиланням на онлайн стенограму виступу польського президента на Onet.pl.
Президент Польщі висловив подяку західним союзникам, які підтримували країну під час і нацистської, і радянської окупацій.
"Грузія в 2008 році, Україна в 2014 році. До цього дня тривають окупація, військовополонені та провокації. Ми повинні бути рішучими. Це наша відповідальність перед суспільствами Європи та світу за те, що ніколи більше не буде збройної агресії",- додав Дуда, закликавши зберегти санкції проти РФ.
Нагадаємо, що в Польщі відбуваються заходи з нагоди 80-річчя від дня початку Другої світової війни.
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