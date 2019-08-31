Зеленський готовий дозволити ексгумацію польських поховань в Україні

"Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення"

Президент Володимир Зеленський готовий розблокувати дозволи на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні.

"Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні. А польська сторона упоряджує українські місця пам’яті в Польщі", - зазначив Зеленський на прес-конференціяїпрезидентів України та Польщі, повідомляє "Українська правда".

"Я запропонував президенту Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення" - додав президент.

"Ми домовилися оновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом обох президентів, Польщі та України, щоб усі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє...Чудово розуміємо, що напружені відносини України та Польщі стали для наших недругів прекрасним подарунком, а отже ми не повинні цього робити", - сказав Зеленський

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Зеленський обіцяв йому дати дозвіл на ексгумацію поховань.

"Я просив, щоб мораторій, запроваджений попередньою владою, був скасований. Президент заявив, що новий уряд перебуває на етапі формування, і обіцяв, що це питання буде реалізовано. Цей елемент має фундаментальне значення для поляків, оскільки це вшанування найближчих", - зазначив Дуда.

Нагадаємо, що Зеленський і Дуда проводять зустріч у президентському палаці Варшави.