Зеленський і Дуда проводять зустріч у президентському палаці Варшави
Після церемонії урочистої зустрічі розпочалися двосторонні переговори глав держав у вузькому та широкому колах, повідомляє "Укрінформ".
Згодом відбудеться прес-конференція президентів та офіційний ланч на честь Президента України від імені його польського колеги.
Згодом відбудуться зустрічі Зеленського з маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким та лідером опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною. Крім того, ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.
Нагадаємо, що Зеленський обговорив з Меркель питання заручників та повернення Росії до G7.
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