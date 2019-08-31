ісля церемонії урочистої зустрічі розпочалися двосторонні переговори глав держав у вузькому та широкому колах

Зеленський і Дуда проводять зустріч у президентському палаці Варшави

Після церемонії урочистої зустрічі розпочалися двосторонні переговори глав держав у вузькому та широкому колах, повідомляє "Укрінформ".

Згодом відбудеться прес-конференція президентів та офіційний ланч на честь Президента України від імені його польського колеги.

Згодом відбудуться зустрічі Зеленського з маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким та лідером опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною. Крім того, ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив з Меркель питання заручників та повернення Росії до G7.