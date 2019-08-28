Зеленський обговорив з Меркель питання заручників та повернення Росії до G7

"Глави держав обговорили результати саміту "Групи семи" у Біарріці. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до "Сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Глави держав обговорили результати саміту "Групи семи" у Біарріці. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до "Сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму. Володимир Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на сході України, зокрема виконання українською стороною домовленостей щодо розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської", - повідомляє прес-служба Глави держави.

Зеленський також підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів.

Президент України закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту.

Зі свого боку Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року.

Також під час розмови було обговорено низку питань українсько-німецької співпраці та взаємодії сторін на міжнародній арені.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у середу провів у Києві переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.