Зеленський обговорив з Меркель питання заручників та повернення Росії до G7
"Глави держав обговорили результати саміту "Групи семи" у Біарріці. Президент України подякував за послідовну позицію ФРН щодо неможливості повернення Росії до "Сімки" в умовах агресії проти України та окупації Криму. Володимир Зеленський поінформував про безпекову ситуацію на сході України, зокрема виконання українською стороною домовленостей щодо розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської", - повідомляє прес-служба Глави держави.
Зеленський також підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі з використанням політико-дипломатичних механізмів.
Президент України закликав терміново провести зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для обговорення мирного процесу та узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту.
Зі свого боку Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. Домовлено про підготовчу зустріч дипломатичних радників глав держав та урядів 2 вересня цього року.
Також під час розмови було обговорено низку питань українсько-німецької співпраці та взаємодії сторін на міжнародній арені.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у середу провів у Києві переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн