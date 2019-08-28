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Зеленський зустрівся з радником Трампа

Джон Болтон другий день перебуває з візитом в Україні
Президент Володимир Зеленський у середу провів у Києві переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.
Зеленський зустрівся з радником Трампа Фото: president.gov.ua

На зустрічі обговорювалася підготовка до зустрічі Зеленського і Дональда Трампа, можливість поглиблення співпраці у сферах безпеки і оборони, енергетичної безпеки та реформування Збройних сил і української оборонної промисловості, повідомляє LB.ua.

Також порушувалася тема Донбасу. "Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу з питань Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до "нормандського формату", - повідомила пресслужба президента.

Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США й інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що прибуде з візитом до Києва, проте конкретних дат він не вказав.

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