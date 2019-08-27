Болтон підтвердив свій візит в Україну

Це пов'язано з продажем "Мотор Січі" Китаю

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що прибуде з візитом до Києва, проте конкретних дат він не вказав.

"Президент провів продуктивні зустрічі в Біарріці на G7. Я з нетерпінням очікую моїх майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві", - написав Болтон у Twitter, повідомляє LB.ua.

Крім того, Болтон висловив підтримку президентові України Володимиру Зеленському.

"Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо реформ і бачення створення більш сильної і процвітаючої України", - додав радник Трампа.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп під час вечері лідерів "Великої сімки" у Франції наполегливо пропонував повернути Росію до складу групи, але отримав підтримку з цього питання тільки від прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Натомість президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера. А відновлення участі Росії – неприпустиме.

За інформацією ЗМІ, на саміті у Біарріці, лідери США, Франції та Італії виступили за повернення Росії до "Великої сімки", а лідери Великої Британії, Німеччини, Канади та Японії заперечують проти таких планів.