Дуда назвав терміни, коли танки можуть бути в Україні

Польща протягом місяця-двох планує передати Україні танки Leopard 2 та танки PT-91 (модернізовані Т-72)

Також, українські військові продовжують у Польщі навчання на танках та тренажерах. Крім того, відбувається повна підготовка з обслуговування танків.

Про це президент Польщі Анджей Дуда розказав в інтерв'ю агенству Укрінформу.

Повідомив Укрінформ.

“Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на даний момент проходять у Свєнтошуві”, - заявив президент Польщі.

Анджей Дуда розраховує, що у ці часові рамки буде можна надати таку допомогу Україні.