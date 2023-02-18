Дуда назвав терміни, коли танки можуть бути в Україні
Також, українські військові продовжують у Польщі навчання на танках та тренажерах. Крім того, відбувається повна підготовка з обслуговування танків.
Про це президент Польщі Анджей Дуда розказав в інтерв'ю агенству Укрінформу.
Повідомив Укрінформ.
“Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на даний момент проходять у Свєнтошуві”, - заявив президент Польщі.
Анджей Дуда розраховує, що у ці часові рамки буде можна надати таку допомогу Україні.Ми раніше писали, що Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України.