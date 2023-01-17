Матеріали:
Теми:

Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України

17 січня 2023, 13:56
Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України
Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu
Щонайменше п’ять країн вже оголосили про свою готовність надати Україні танки Leopard 2. Але для цього необхідно отримати дозвіл у Німеччини, в якій розроблено ці танки.

Німецький уряд все ще вагається з офіційним дозволом, але президент Польщі Анджей Дуда вважає, що відповідь буде позитивною для України. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Перша причина, на його думку, в тому, що Німеччина – член НАТО, і в ситуації, коли кілька союзників готові надати свої танки Україні, вона має це підтримати.

Друга причина – зростаючий тиск у цьому питанні на уряд Німеччини з боку політиків та громадського сектору. 

"Сподіваюся, що взаємодія цих елементів дасть позитивний результат для України", – сказав польський президент. 

За інформацією Bloomberg, Німеччина ухвалить рішення про передачу Україні бойових танків Leopard цього тижня, до зустрічі високопосадовців з питань оборони із союзних країн на американській авіабазі в Рамштайні 20 січня. 

Нагадаємо, в рамках міжнародної коаліції союзників, серед яких і Польща, Україна отримає роту танків Leopard, заявив під час візиту до Львова 11 січня польській президент Анджей Дуда.

ПольщаНімечинатанкиДУДАLeopard 2

Останні матеріали

росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Шляхом
Бізнес & Фінанси
Шляхом "вигаданої Анни". Фінансовий гігант JPMorgan купився на стартап з мільйонами фейкових клієнтів – Forbes
Переклад iPress – 16 січня 2023, 11:32
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2023, 00:01
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється