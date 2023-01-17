Польща переконана, що Німеччина скоро схвалить відправку Leopard до України

Щонайменше п’ять країн вже оголосили про свою готовність надати Україні танки Leopard 2. Але для цього необхідно отримати дозвіл у Німеччини, в якій розроблено ці танки.

Німецький уряд все ще вагається з офіційним дозволом, але президент Польщі Анджей Дуда вважає, що відповідь буде позитивною для України. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Перша причина, на його думку, в тому, що Німеччина – член НАТО, і в ситуації, коли кілька союзників готові надати свої танки Україні, вона має це підтримати.

Друга причина – зростаючий тиск у цьому питанні на уряд Німеччини з боку політиків та громадського сектору.

"Сподіваюся, що взаємодія цих елементів дасть позитивний результат для України", – сказав польський президент.

За інформацією Bloomberg, Німеччина ухвалить рішення про передачу Україні бойових танків Leopard цього тижня, до зустрічі високопосадовців з питань оборони із союзних країн на американській авіабазі в Рамштайні 20 січня.

Нагадаємо, в рамках міжнародної коаліції союзників, серед яких і Польща, Україна отримає роту танків Leopard, заявив під час візиту до Львова 11 січня польській президент Анджей Дуда.