Дуда обговорив із генсеком НАТО порушення повітряного простору росією

Раніше в Генштабі Польщі підтвердили, що в повітряний простір зайшла російська ракета.

У п’ятницю, 29 грудня, президент Польщі Анджей Дуда обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки росії на Україну.

Про це повідомив глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерека.

Він також уточнив, що сторони перебувають у постійному контакті щодо цього інциденту.

"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку", — зазначив Масталерека.

Столтенберг заявив, що Альянс солідарний із Польщею і залишається на зв’язку, доки не буде встановлено всі факти.

"Говорив із президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент у Польщі. НАТО солідарне з нашим шановним союзником, слідкує за ситуацією, і ми залишатимемося на зв’язку, доки не будуть встановлені факти. НАТО зберігає пильність", — заявив він.

Раніше в Генштабі Польщі підтвердили, що в повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, зайшла російська ракета. Військові додали, що пізніше ракета покинула територію Польщі.

За інформацією відомства, об'єкт залетів з боку кордону з Україною. Відтоді як він перетнув його, залетівши до Польщі, і до зникнення сигналу за ним спостерігали радіолокаційні засоби системи ППО.