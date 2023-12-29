У Польщі підтвердили, що на територію країни залетіла російська ракета

Вранці 29 грудня росія здійснила наймасовіший від початку повномасштабної війни удар з повітря по Україні.

Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. За ракетою слідкував радар.

"Усе вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному й союзницькому радарах", — сказав генерал Кукула.

"Ми відслідковували траєкторії польоту більшості цих ракет і мали інформацію про масштаб і напрямки руху. У цьому випадку одна з цих ракет, як я вже згадував, перетнула польський кордон і згодом залишила його", – додав він.

Видання Polsat News із посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Вона нібито потім знову залетіла в Україну і була збита протиповітряною обороною.

Міністерство закордонних справ Польщі висловило солідарність і підтримку постраждалим у результаті масованого російського обстрілу України ракетами й безпілотниками в ніч проти п’ятниці, 29 грудня.

"2023 рік завершується масованою російською атакою, яка коштувала життя та здоров'я десяткам людей в Україні, зокрема в Києві, Львові, Одесі та Запоріжжі. Ми висловлюємо солідарність і підтримку жертвам та їхнім родинам і закликаємо кремль припинити свої злочинні дії в Україні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки рф по Україні.