Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Дуда підписав закон про залучення іноземних медиків на роботу до Польщі

Польські компанії із працевлаштування інформують про бажання сотень лікарів, у першу чергу з України та Білорусі
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спрощену процедуру залучення медиків з-за кордону, зокрема з України, на роботу до Польщі у рамках боротьби з пандемією коронавірусу.
Дуда підписав закон про залучення іноземних медиків на роботу до Польщі Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta

Іноземні лікарі зможуть приїжджати до Польщі відповідно до закону про додаткові заходи із протидії COVID-19, який польський парламент ухвалив 28 листопада, повідомляє "Укрінформ".

Згідно із законом, діятимуть спрощені умови підтвердження дипломів: не потрібні нострифікація, проходження відповідного післядипломного стажу і здача відповідного лікарського іспиту.

Натомість необхідними вимогами є мінімум трирічний досвід роботи за фахом упродовж останніх п’яти років, отримання дозвільних документів на перебування в Польщі, володіння польською мовою.

Польські компанії із працевлаштування інформують про бажання сотень лікарів, у першу чергу з України та Білорусі, приїхати на роботу до Польщі.

Проти працевлаштування цих лікарів виступає Головна лікарська палата Польщі, яка твердить, що їхній досвід роботи може бути сумнівним, відтак це може загрожувати безпеці пацієнтів.

Читайте також: МОЗ введе тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2020 17:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.