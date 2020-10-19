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МОЗ введе тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19

Мобілізуватимуть всіх тих медпрацівників, які не надавали допомоги такого профілю
МОЗ видало наказ, яким регламентується механізм і порядок підписання тимчасових контрактів на залучення додаткових працівників до медзакладів.
МОЗ введе тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19 Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я видало наказ про введення тимчасових контрактів для залучення додаткових медпрацівників до лікування пацієнтів із COVID-19, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час прес-брифінгу в Києві в понеділок, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми мобілізуватимемо всіх тих медпрацівників, які не надавали допомоги такого профілю. МОЗ видало наказ, яким регламентується механізм і порядок підписання тимчасових контрактів на залучення додаткових працівників до медзакладів. За цим механізмом, кожен, у кого є можливість і бажання, може прийти і на тимчасовому контракті з відповідною зарплатою працювати в медзакладах", - сказала вона.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що більшість пацієнтів, які померли від COVID-19, були старше 60 років і мали супутні захворювання.

"Загалом за час пандемії пацієнтів старше 60 років 77,156 тис., із загальної кількості летальних випадків більше ніж 75% людей старше 60. У більшості пацієнтів були супутні захворювання", - сказав він.

Нагадаємо, що 19 жовтня (станом на 9:00) в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали.

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19 10 2020 10:17
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