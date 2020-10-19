В Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 1 112 пацієнтів

19 жовтня (станом на 9:00) в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 8 418 випадків; Волинська область - 10 986 випадків; Дніпропетровська область - 11 108 випадків; Донецька область - 7 133 випадки; Житомирська область - 10 095 випадків; Закарпатська область - 11 825 випадків; Запорізька область - 6 483 випадки; Івано-Франківська область - 16 766 випадків; Кіровоградська область - 1 591 випадок; м. Київ - 30 848 випадків; Київська область - 12 924 випадки; Львівська область - 25 103 випадки; Луганська область 2 467 випадків; Миколаївська область - 5 865 випадків; Одеська область - 19 079 випадків; Полтавська область - 6 051 випадок; Рівненська область - 16 034 випадки; Сумська область - 9 104 випадки; Тернопільська область - 17 503 випадки; Харківська область - 29 113 випадків; Херсонська область - 2 570 випадків; Хмельницька область - 11 035 випадків; Чернівецька область - 17 866 випадків; Черкаська область - 6 892 випадки; Чернігівська область - 6 779 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня до Центру надійшло 4 564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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