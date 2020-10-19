Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 1 112 пацієнтів
19 жовтня (станом на 9:00) в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 8 418 випадків;

Волинська область - 10 986 випадків;

Дніпропетровська область - 11 108 випадків;

Донецька область - 7 133 випадки;

Житомирська область - 10 095 випадків;

Закарпатська область - 11 825 випадків;

Запорізька область - 6 483 випадки;

Івано-Франківська область - 16 766 випадків;

Кіровоградська область - 1 591 випадок;

м. Київ - 30 848 випадків;

Київська область - 12 924 випадки; 

Львівська область - 25 103 випадки;

Луганська область  2 467 випадків;

Миколаївська область - 5 865 випадків;

Одеська область - 19 079 випадків;

Полтавська область - 6 051 випадок;

Рівненська область - 16 034 випадки;

Сумська область - 9 104 випадки;

Тернопільська область - 17 503 випадки;

Харківська область - 29 113 випадків;

Херсонська область - 2 570 випадків;

Хмельницька область - 11 035 випадків;

Чернівецька область - 17 866 випадків;

Черкаська область - 6 892 випадки;

Чернігівська область - 6 779 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня до Центру надійшло 4 564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2020 09:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.