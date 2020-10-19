В Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 8 418 випадків;
Волинська область - 10 986 випадків;
Дніпропетровська область - 11 108 випадків;
Донецька область - 7 133 випадки;
Житомирська область - 10 095 випадків;
Закарпатська область - 11 825 випадків;
Запорізька область - 6 483 випадки;
Івано-Франківська область - 16 766 випадків;
Кіровоградська область - 1 591 випадок;
м. Київ - 30 848 випадків;
Київська область - 12 924 випадки;
Львівська область - 25 103 випадки;
Луганська область 2 467 випадків;
Миколаївська область - 5 865 випадків;
Одеська область - 19 079 випадків;
Полтавська область - 6 051 випадок;
Рівненська область - 16 034 випадки;
Сумська область - 9 104 випадки;
Тернопільська область - 17 503 випадки;
Харківська область - 29 113 випадків;
Херсонська область - 2 570 випадків;
Хмельницька область - 11 035 випадків;
Чернівецька область - 17 866 випадків;
Черкаська область - 6 892 випадки;
Чернігівська область - 6 779 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 жовтня до Центру надійшло 4 564 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 373 276 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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