Дуда пояснив, чому Польща допомагає Україні

Польський президент заявив, що інтерес Польщі в тому, щоб Україна здобула перемогу над рф.

Польща надає військову допомогу Києву, оскільки в її інтересах, щоб Україна дала відсіч окупантам.

Про це польський президент Анджей Дуда заявив у своєму Twitter.

"Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми завоювали авторитет на міжнародній арені", - заявив Дуда.

Польща посідає третє місце за рівнем військової допомоги Україні. Наприкінці квітня повідомлялося, що Польща спростила експорт БПЛА в Україну, адже більшість дронів для ЗСУ українці закуповують саме там.

Нагадаємо, Польща розширює виробництво САУ Krab для України.