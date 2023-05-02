Дуда пояснив, чому Польща допомагає Україні
Польща надає військову допомогу Києву, оскільки в її інтересах, щоб Україна дала відсіч окупантам.
Про це польський президент Анджей Дуда заявив у своєму Twitter.
"Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми завоювали авторитет на міжнародній арені", - заявив Дуда.
Польща посідає третє місце за рівнем військової допомоги Україні. Наприкінці квітня повідомлялося, що Польща спростила експорт БПЛА в Україну, адже більшість дронів для ЗСУ українці закуповують саме там.
Нагадаємо, Польща розширює виробництво САУ Krab для України.