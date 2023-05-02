Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Дуда пояснив, чому Польща допомагає Україні

02 травня 2023, 11:16
Дуда пояснив, чому Польща допомагає Україні
Польський президент заявив, що інтерес Польщі в тому, щоб Україна здобула перемогу над рф.

Польща надає військову допомогу Києву, оскільки в її інтересах, щоб Україна дала відсіч окупантам. 

Про це польський президент Анджей Дуда заявив у своєму Twitter.

"Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми завоювали авторитет на міжнародній арені", - заявив Дуда.

Польща посідає третє місце за рівнем військової допомоги Україні. Наприкінці квітня повідомлялося, що Польща спростила експорт БПЛА в Україну, адже більшість дронів для ЗСУ українці закуповують саме там.

Нагадаємо, Польща розширює виробництво САУ Krab для України.

ДУДАПольщадопомогавійна в Україні

Останні матеріали

КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Політика
Весняний суботник для кремлівського Гітлера. Останній шанс на перезавантаження осатанілого путіна – The Daily Beast
Переклад iPress – 01 травня 2023, 17:12
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Західні аналітики здебільшого не розуміють різницю між російською та українською арміями. ЗСУ стратегічно вірно прорахували битву за Бахмут – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 травня 2023, 13:09
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Технології
Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян
Переклад iPress – 01 травня 2023, 09:29
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Технології
Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2023, 17:35
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється