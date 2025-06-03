Дуда прокоментував позицію нового президента Польщі щодо України

За його словами, новий президент може змінити свою точку зору, коли приступить до виконання обовʼязків.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розмовлятиме з новообраним главою держави Каролем Навроцьким щодо польсько-українських відносин.

В інтервʼю LRT він зазначив, що у Польщі "точка зору залежить від точки сидіння".

У Дуди запитали, чи зміняться польсько-українські відносини після обрання Навроцького, який казав що не підтримує вступ України до ЄС та НАТО. Чинний президент Польщі відповів, що ще поговорить з Навроцьким на цю тему. За словами Дуди, він має "іншу точку зору", яка випливає з його 10-річного досвіду роботи на посаді та усіх знань, які він накопичив за ці роки. Він додав, що хоче хоча б в якійсь мірі передати їх новому очільнику держави.

"Коли він стане президентом, він обов'язково буде уважно розглядати міжнародну ситуацію, стан України та відносини між Польщею та Україною. У Польщі це трохи так, що точка зору залежить від точки сидіння. Крісло президента Республіки Польща - це дуже специфічне сидіння, і з цього крісла світ виглядає трохи інакше", — заявив Дуда.

Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг на виборах президента Польщі, набравши 50,89% голосів. Його підтримувала права партія Дуди "Право і Справедливість". Під час передвиборчої кампанії новий президент Польщі заявляв, що вважає будь-яке обговорення прискореного та "безумовного" вступу Києва до НАТО "безглуздим", тому він виступатиме проти цього, хоча хоче, щоб Україна була "частиною західної цивілізації". Також після сварки президентів України та США у Білому домі Навроцький казав, що суперечка стала наслідком "невдячності президента Зеленського і його невміння вести міжнародну політику".