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Дуда пропонує "закріпити" членство в ЄС та НАТО у конституції Польщі

Речниця правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Беата Мазурек з цього приводу написала у Твіттері, що можна вести розмову про такі записи в конституції країни
Членство Польщі в ЄС та НАТО потрібно закріпити відповідними записати у конституції Польщі.
Дуда пропонує "закріпити" членство в ЄС та НАТО у конституції Польщі Анджей Дуда. Фото: pisdbl.eu

"У нас є конституція і потрібно дискутувати наl її змінами, оскільки слід дискутувати над тим, чи потрібно ввести до нашої конституції положення про ЄС і чи ми маємо гарантувати в конституції присутність в цьому великому Союзі. Я особисто переконаний, що так",- підкреслив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Укрінформ".

Він також додав, що до конституції також треба вписати членство країни в НАТО.

Речниця правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Беата Мазурек з цього приводу написала у Твіттері, що можна вести розмову про такі записи в конституції країни.

Лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" (РО) Гжегож Схетина заявив, що заява президента щодо цього питання є "несерйозною", оскільки PiS виступає проти цього кроку.

Нагадаємо, що Україна не змінить зовнішньополітичного вектора розвитку на європейську та євроатлантичну інтеграцію, після президентських виборів.

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04 05 2019 10:59
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