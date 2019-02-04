ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна не змінить зовнішньополітичного вектора розвитку на європейську та євроатлантичну інтеграцію, після президентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін переконаний, що Україна не змінить курс на НАТО та ЄС
"Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад, повороту направо або наліво у зовнішній політиці"
Фото: ukrinform.ua
"Мова йде про наш менталітет, про нашу історію, про нас - українців. Україна продовжить рух до трансатлантичної спільноти в напрямку НАТО, ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, але, з точки зору стратегії, це вирішено на сто відсотків", - заявив в інтерв'ю CNBC міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Прямий" канал.
Міністр переконаний, що також нічого не зміниться у відносинах України з Росією, а те що відбувається між країнами, "це назавжди".
Нагадаємо, що Європейський Союз розраховує на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування 21 квітня.
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