Клімкін переконаний, що Україна не змінить курс на НАТО та ЄС

"Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад, повороту направо або наліво у зовнішній політиці"

Україна не змінить зовнішньополітичного вектора розвитку на європейську та євроатлантичну інтеграцію, після президентських виборів.

"Мова йде про наш менталітет, про нашу історію, про нас - українців. Україна продовжить рух до трансатлантичної спільноти в напрямку НАТО, ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, але, з точки зору стратегії, це вирішено на сто відсотків", - заявив в інтерв'ю CNBC міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Прямий" канал.

Міністр переконаний, що також нічого не зміниться у відносинах України з Росією, а те що відбувається між країнами, "це назавжди".

Нагадаємо, що Європейський Союз розраховує на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування 21 квітня.