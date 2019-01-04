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Євросоюз сподівається на чесний другий тур українських виборів

Голосування в першому турі 31 березня в ЄС визнали конкурентним
Європейський союз розраховує на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування 21 квітня.
Євросоюз сподівається на чесний другий тур українських виборів Фото: з вільних джерел

"Європейський Союз сподівається на вільний, чесний і прозорий другий тур виборів 21 квітня, який відбудеться відповідно до міжнародних стандартів. Важливо, щоб всі сторони дотримувалися демократичних принципів, поважаючи волю українського народу і уникаючи неналежної напруги", - йдеться в заяві ЄС, повідомляє LB.ua.

Також в Євросоюзі вважають, що волевиявлення в першому турі 31 березня було конкурентним, виборці мали широкий вибір і показали високі показники явки. Загалом, основні свободи були дотримані.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють в Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.

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01 04 2019 22:38
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