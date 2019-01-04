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ОБСЄ визнала вибори в Україні вільними

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори і була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин"
Перший тур виборів президента України був конкурентним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення, заявляють в Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні.
ОБСЄ визнала вибори в Україні вільними Фото: telegraf.com.ua

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори і була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все буде визначатися в другому турі", - сказав президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва, повідомляє "Українська правда".

Президент ОБСЄ провів прес-конференції разом з представниками місії міжнародних спостерігачів у складі представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту.

БДІПЛ ОБСЄ надсилала запит у Росію щодо участі у місії громадян з РФ, але Україна ухвалила законопроект про заборону участі російських спостерігачів на виборах в Україні. Громадяни РФ за першим туром виборів в Україні не спостерігали.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.

 

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01 04 2019 16:12
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