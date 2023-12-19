Дуда скликає Раду національної оборони Польщі через Україну

Зустріч має відбутись сьогодні в президентському палаці "Бельведер".

Про це стало відомо в ефірі Radio ZET.

Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної оборони, де участь вперше візьмуть новий прем’єр Польщі Дональд Туск і члени його уряду.

"Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи", - заявив голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сєвєра.

За його словами, для підготовки до можливої конфронтації з росією в Польщі є три роки. Сєвєра також додав, що якщо на початку 2023 року РФ могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, то зараз потужності дозволяють сягати показників у до 300 танків на рік.

Нагадаємо, що трохи більше тижня тому прем'єром Польщі став Дональд Туск.