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Прем'єром Польщі став Дональд Туск

11 грудня 2023, 20:15
Прем'єром Польщі став Дональд Туск
Фото: Shutterstock
Сейм Польщі проголосував за кандидатуру лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

"За проголосували 248 депутатів Сейму, проти - 201.

Після голосування новообраний прем'єр виступив із заявою:

"Дякую тобі, Польща, це дійсно великий день, не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще".

Туск сказав, що мусив повернутися на посаду прем'єра.

"Я хотів би подякувати членам партії "Право і справедливість", саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня", - додав він.

Дональд Туск вже вдруге став польським прем'єр-міністром, вперше він очолив уряв в 2007—2014 роках. 

Пару годин тому Сейм Польщі відправив прем’єра Моравецького у відставку

Проти довіри до уряду Моравецького проголосували 266 депутатів Сейму, натомість за - 190 депутатів.

 

ПольщаТускпрем'єр

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