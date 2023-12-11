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Сейм Польщі відправив прем’єра Моравецького у відставку

11 грудня 2023, 18:15
Сейм Польщі відправив прем’єра Моравецького у відставку
Фото: reuters.com
Польський сейм не проголосував за довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького.

Про це повідомляє польське агентство Pap.

Проти довіри до уряду Моравецького проголосували 266 депутатів Сейму, натомість за - 190 депутатів.

Засідання Сейму тривало з ранку. 

Прем’єр-міністр Матеуша Моравецького виступив з годинною промовою, в якій він підсумував успіхи своєї команди і висловив бачення Польщі Майбутнього.

Після чого відбулось голосування про довіру уряду. 

Опісля голосування спікер Сейму Шимон Головня оголосив перерву, під час якої будуть висунуті кандидати на посаду прем’єр-міністра.

Наступним пунктом порядку денного буде обрання прем’єр-міністра. Голосування за нового прем’єра має відбутися між 18:45 і 19:00 за місцевим часом. Після цього буде ще година для виступів депутатів.

Парламентська більшість планує на другому етапі голосувати за уряд Дональда Туска і в разі його обрання уряд повноцінно запрацює не раніше 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Нагадаємо, в середині жовтня в Польщі відбулись парламентські вибори і референдум, де партія "Право і справедливість" може отримати 200 місць в польському парламенту, "Громадянська коаліція" на чолі з екс-президентом Дональдом Туском - 163 місця, "Третій шлях" - 55 місць, ліві - 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.

 
відставкаморавецькийСейм Польщі

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