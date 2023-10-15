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ПОЛІТИКА

Екзитполи віддають перемогу правлячій партії Польщі, але опозиція може бути в більшості

15 жовтня 2023, 23:56
Екзитполи віддають перемогу правлячій партії Польщі, але опозиція може бути в більшості
Фото: з відкритих джерел
Так, партія "Право і справедливість" може отримати 200 місць в польському парламенту, "Громадянська коаліція" на чолі з екс-президентом Дональдом Туском - 163 місця, "Третій шлях" - 55 місць, ліві - 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.

На парламентських виборах у Польщі попередньо перемагає правляча партія "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський.

Про це повідомляють  результати екзитполу Ipsos, який опублікував польський RMF24.

За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:

  • "Право і справедливість" - 36,8 відсотка.
  • "Громадянська коаліція" - 31,6 відсотка.
  • "Третій шлях" - 13 відсотків.
  • Ліві - 8,6 відсотка.
  • "Конфедерація" - 6,2.

Так, партія "Право і справедливість" може отримати 200 місць в польському парламенту, "Громадянська коаліція" на чолі з екс-президентом Дональдом Туском - 163 місця, "Третій шлях" - 55 місць, ліві - 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.

"Результати екзитполів дають нам четверту перемогу в історії нашої партії на парламентських виборах і третю перемогу поспіль. Це великий успіх нашої формації та нашого проекту для Польщі", - заявив лідер "ПіС" Качинський.

Однак, польські ЗМІ зазначають, що у разі, якщо опозиційні партії об'єднаються, вони можуть здобути більшість в польському парламенті - понад 231 голос.

З 2015 року влада в Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у нижній палаті парламенту, Сеймі. Президент країни Анджей Дуда - також висуванець ПіС.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі почалися парламентські вибори і референдум.

вибориПольща

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