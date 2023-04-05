Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі

Це найстаріша та найвища нагорода Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Білого Орла на знак визнання заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, охоронній діяльності та стійкості у захисті прав людини.

"Безсумнівно, ви, Володимире Зеленський, унікальні. Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави і нації", - сказав Дуда під час передачі ордену.

Президент Польщі також підкреслив, що орден Білого Орла є найстарішою та найціннішою польською нагородою. Він вручається винятковим людям, які своїм життям зробили винятковий внесок у Республіку Польща та в те, що її оточує.

Орден Білого Орла найвищою нагородою Республіки Польща, яка вручається за великі цивільні та військові заслуги перед країною. Нею нагороджують найвидатніших поляків і найвищих представників іноземних держав.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною та офіційною делегацією сьогодні прибув з офіційним візитом Польщу. Це перший закордонний офіційний візит президента Зеленського до країни після російської агресії проти України.

Окрім двосторонніх переговорів, та перемовин між делегаціями в рамках візиту відбудеться польсько-український економічний форум, на якому обговорюватимуть питання відбудови України та взаємних економічних відносин між державами.

На 18:30 за київським часом запланована зустріч президентського подружжя з людьми, які причетні до допомоги Україні, а о 19:00 мають відбутись виступи президентів у дворику Королівського замку.