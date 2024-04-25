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Дуда запропонував Туску зустрітися й обговорити розміщення ядерної зброї у Польщі

25 квітня 2024, 17:31
Дуда запропонував Туску зустрітися й обговорити розміщення ядерної зброї у Польщі
Зустріч має відбутися 1 травня.

Президент Польщі Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра країни Дональда Туска на зустріч, яка має відбутися 1 травня. Темою розмови зокрема буде розміщення ядерної зброї у Польщі за програмою НАТО Nuclear Sharing.

Про це пише RMF24.

"Я сподіваюся обговорити з прем’єр-міністром питання Nuclear Sharin, яке він раніше вже хотів зі мною розглянути. Хоча, чесно кажучи, я не вперше про це говорив, тому він повинен знати нашу позицію з цього приводу", – заявив Дуда.

Раніше Дуда вже піднімав питання приєднання Польщі до програми НАТО і заявляв, що його країна готова до того, щоб на її території розгорнули ядерну зброю .

Також президент Польщі планує обговорити з главою уряду питання майбутнього головування країни у Європейському Союзі , яке, на думку Дуди, має велике значення для побудови відносин із США.

"Сподіваюся на гарну зустріч", – сказав Дуда.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков заявив, що якщо ядерна зброя НАТО буде розміщена в Польщі, вона стане однією з пріоритетних цілей росії.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є елементом політики ядерного стримування Північноатлантичного альянсу. Дозволяє надавати ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках обміну ядерною зброєю американська ядерна зброя була розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

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