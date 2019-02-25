Дуда звинуватив УПА і дивизію "Галичина" в "геноциді" поляків в Гуті Пеняцькій
"Геноцид, який тут здійснили солдати дивізії СС "Галичина" та Української повстанської армії, був одним з найбільших у кількарічній низці злочинів, яку ми називаємо різаниною польського населення на Волині, Поділлі і Львівщині", - вважає президент Польщі, лист якого прочитав президентський міністр Адам Квятковський, інформує PolskieRadio24.
"Єдиною "виною" жертв була польська мова і ідентичність, вірність традиції і любов до Батьківщини. Їх вбили, бо вони були поляками", - переконаний Дуда.
Довідка: 28 лютого 1944 року гітлерівські війська знищили польське село Гута Пеняцька (172 господарства) і вбили всіх мешканців (за різними оцінками, від 500 до 800 осіб, включно з жінками та дітьми). Врятуватися вдалося одному поляку.
Низка польських дослідників покладали відповідальність за винищення Гути Пеняцької на підрозділи дивізії військ СС "Галичина". За твердженням дослідника Андрія Боляновського, в той час там не діяв жоден із куренів цієї дивізії. Згідно з документами польського Архіву новітніх актів, село спалив підрозділ німецької таємної польової поліції (ГФП), пише "Історична правда".
Причиною каральної акції були втрати окупантів через активну діяльність радянського партизанського загону в районі села незадовго до того.
Анджей Дуда у зверненні нагадав слова президента Лєха Качинського, який був у Гуті Пеняцькій десять років тому і закликав до примирення Польщі і України.
"Він говорив про важку правду, про те, що тут сталося. Про вплив тоталітарних держав на суперечки, які ділять народи, і про болісну рану у серцях, яка відбилася тінню на наших відносинах. Він закликав до примирення, солідарності і творення спільного ліпшого майбутнього, дружби і миру. Його заклик до молитви словами "пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим" через ці десять років лишається актуальним і надалі", - зазначив Дуда.
Друга частина урочистості з нагоди 75-річчя знищення Гути Пеняцької відбудеться у четвер у Варшаві перед Могилою невідомого солдата.
Нагадаємо, що у польському Щеціні на Центральному цвинтарі міста розпочалось будівництво пам'ятника "жертвам українських націоналістів" 1939-1947 років.
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