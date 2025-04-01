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Духовний радник Трампа закликав дати Україні зброю

01 квітня 2025, 09:24
Духовний радник Трампа закликав дати Україні зброю
Вчора він прибув до Київської області.

Пастор та духовний радник Трампа Марк Бернс підтримав вимоги України надати більше зброї для захисту після візиту до Бучі. 

Про це він написав в Х (Twitter). 

"Мені байдуже, чи подобається вам президент Зеленський, чи ви не хоче давати більше грошей Україні. Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей", - йдеться в дописі. 

Духовний наставник сказав, що президент Трамп "замість подушок послав джавеліни", тому він є "найкращим другом невинних мирних громадян України".

"Трамп покладе край цій війні. Для нього і для мене справа не в політиці, а в людських життях", – додав Бернс. 

В понеділок, 31 березня, в Україну приїхав особистий духовний радник Трампа.

 

війна в УкраїніМарк БернсДуховний радник Трампа

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