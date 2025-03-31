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В Україну приїхав особистий духовний радник Трампа

31 березня 2025, 12:05
В Україну приїхав особистий духовний радник Трампа
Фото: Андрій Бородулін / Коммерсант
Бернс приїхав до України за запрошенням головного рабина.

Сьогодні, 31 березня, прибув з візитом пастор Марк Бернс, який являється особистим духовником радником американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомив головний рабин України Моше Асман. 

Він сказав, що Бернс приїхав до України за його запрошенням. 

Рабин охарактеризував Бернса як "відому в релігійних і політичних колах США постать, чий голос має вагу у формуванні нової стратегії і політики США".

Бернс вже відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку, аби побачити наслідки злочинів армії рф проти мирного населення України і особисто почути спогади свідків.

"Побачене глибоко вразило його – він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс – людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва", - додав головний рабин України.

Після інавгурації Трампа Україну відвідали небагато членів його команди. 

Так, в кінці лютого до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келлог.

 

СШАпасторМарк Бернс

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