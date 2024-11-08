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"Думаю, ми поговоримо" – Трамп щодо діалогу з путіним

08 листопада 2024, 08:09
Фото: Great again
Коли саме це може відбутись наразі невідомо.

Новий 47 президент США Дональд Трамп допустив розмову з російським диктатором Володимиром путіним. 

Про це пише телеканал NBC News.

Трамп заявив, що він поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, але деталей переговорів він не розкрив.

Разом з тим, американський глава додав, що він поки що не спілкувався з главою кремля путіним.

"Я думаю, ми поговоримо", - уточнив Трамп.

Раніше ми повідомляли, що путін і Мєдвєдєв таємно привітали Трампа "через знайомих".

 

Володимир ПутінДональд Трамп

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