"Думаю, ми поговоримо" – Трамп щодо діалогу з путіним
Новий 47 президент США Дональд Трамп допустив розмову з російським диктатором Володимиром путіним.
Про це пише телеканал NBC News.
Трамп заявив, що він поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, але деталей переговорів він не розкрив.
Разом з тим, американський глава додав, що він поки що не спілкувався з главою кремля путіним.
"Я думаю, ми поговоримо", - уточнив Трамп.
Раніше ми повідомляли, що путін і Мєдвєдєв таємно привітали Трампа "через знайомих".