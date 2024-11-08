"Думаю, ми поговоримо" – Трамп щодо діалогу з путіним

Коли саме це може відбутись наразі невідомо.

Новий 47 президент США Дональд Трамп допустив розмову з російським диктатором Володимиром путіним.

Про це пише телеканал NBC News.

Трамп заявив, що він поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, але деталей переговорів він не розкрив.

Разом з тим, американський глава додав, що він поки що не спілкувався з главою кремля путіним.

"Я думаю, ми поговоримо", - уточнив Трамп.

Раніше ми повідомляли, що путін і Мєдвєдєв таємно привітали Трампа "через знайомих".