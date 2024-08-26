Дурову продовжили перебування під вартою

Після 96 годин арешту Дурова можуть або звільнити, або продовжити термін і оголосити звинувачення.

Французька судова влада продовжила термін утримання під вартою засновника і керівника Telegram Павла Дурова.

Про це пише Le Monde.

Арешт Дурова в аеропорту Ле Бурже пізно ввечері в суботу став останнім незвичайним поворотом у кар'єрі одного з найвпливовіших світових технологічних діячів.

Видання з посиланням на близьке до розслідування джерело повідомляє, що слідчий суддя, який веде справу, продовжив затримання 39-річного Дурова.

Як повідомляється, цей початковий період утримання під вартою для допиту може тривати максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну суддя може ухвалити рішення про звільнення або висунення звинувачень і продовження терміну тримання під вартою.