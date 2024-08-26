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Дурову продовжили перебування під вартою

26 серпня 2024, 10:57
Дурову продовжили перебування під вартою
Фото: itc.ua
Після 96 годин арешту Дурова можуть або звільнити, або продовжити термін і оголосити звинувачення.
Французька судова влада продовжила термін утримання під вартою засновника і керівника Telegram Павла Дурова.
 
Про це пише Le Monde.
 
Арешт Дурова в аеропорту Ле Бурже пізно ввечері в суботу став останнім незвичайним поворотом у кар'єрі одного з найвпливовіших світових технологічних діячів.
 
Видання з посиланням на близьке до розслідування джерело повідомляє, що слідчий суддя, який веде справу, продовжив затримання 39-річного Дурова.
 
Як повідомляється, цей початковий період утримання під вартою для допиту може тривати максимум 96 годин. Після закінчення цього терміну суддя може ухвалити рішення про звільнення або висунення звинувачень і продовження терміну тримання під вартою.
 
Нагадаємо, що французькі ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.
 
Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на грунті педофілії і шахрайства.

 

війна в Україніросія окупантиПавло Дуров

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