Два колишніх політв'язні разом з омбудсменкою запобігатимуть катуванню людей у тюрмах
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Громадське".
Денсіова зазначила, що найближчим часом Миколу Карпюка, який очолює громадську організацію "Український центр запобігання катувань", призначать членом Експертної ради при Уповноваженій з прав людини.
Володимир Балух увійде до Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженій.
Перший спільний моніторинговий візит планують здійснити до Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити усунення недоліків, які виявили під час попереднього моніторингу.
"Впевнена, що наша співпраця буде плідною та допоможе забезпечити й захистити права наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, у тому числі на території РФ, частині тимчасово окупованого Донбасу та тимчасово окупованого Криму", - додала омбудсменка.
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