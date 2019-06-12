У Харкові нагородили курсанта, який відвів аварійний літак від житлових районів
"Всі військовослужбовці, які йдуть на службу, вони йдуть не за нагородами, не за грамотами, а просто, щоб служити, і робити ту справу, яку вони мають робити. Знаючи своїх побратимів, кожен вчинив, напевно, так само, як і я" - заявив Биченко, повідомляє "Громадське".
За словами його викладача, Олексію вдалося врятуватися завдяки чіткому алгоритму дій.
"Найголовніше - збережене життя. І це виключно заслуга його самого. Він завдяки своїй професіональній підготовці зміг в складний момент прийняти грамотне правильне рішення", - додав начальник кафедри льотної експлуатації і бойового застосування літаків в ХНУПС Віктор Іщук.
Аварійний політ влітку на винищувачі Л-39 був 18-м самостійним вильотом для Биченка. Після катапультування він знову сів на літак та піднявся в небо. Курсант також додав, що в разі успішного проходження льотно-лікарської комісії та по завершенню навчання в університеті готовий до служби в лавах ЗСУ.
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