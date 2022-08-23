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Два модернізовані пасажирських потяги відсьогодні почнуть возити пасажирів - Укрзалізниця

Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві – Київському електровагоноремонтному заводі "Укрзалізниці"
УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.
Два модернізовані пасажирських потяги відсьогодні почнуть возити пасажирів - Укрзалізниця Фото: Міністерство інфраструктури України
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.
 
"Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві – Київському електровагоноремонтному заводі "Укрзалізниці".
 
Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості та економіки – тисячі збережених робочих місць та виплачені зарплати працівникам.
 
Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар’єрності та зручності для маломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу та клієнтоорієнтованість "Укрзалізниці" починається саме з безбар’єрних рішень – від застосунку для купівлі квитків до комфорту матерів, які подорожують з дітьми
 
Упевнений, що саме такий підхід свідчить про системні якісні зміни пасажирських перевезень", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
 
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23 08 2022 11:55
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