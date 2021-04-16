Два російські військові кораблі прямують у Чорне море

Військові кораблі "Александр Отраковский" з бортом 031 і "Кондопога" з бортом 027, що належать ВМС Росії пройшли через протоку Дарданелли, взяли курс в Мармурове море

Великі десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" пройшли протоку Дарданелли та тримають курс в Мармурове море.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на телеканал CNN Türk.

"Військові кораблі "Александр Отраковский" з бортом 031 і "Кондопога" з бортом 027, що належать ВМС Росії пройшли через протоку Дарданелли, взяли курс в Мармурове море", - повідомляє телеканал.

Цей маршрут передбачає прохід через Мармурове море, протоку Босфор та вихід у Чорне море.

Великі десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" належать до Північного флоту ВМФ РФ.



Фото: cnnturk.com





Фото: cnnturk.com Фото: cnnturk.com

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МЗС України 15 квітня висловило рішучий протест у зв’язку із обмеженням Російською Федерацією свободи судноплавства в Чорному морі. Зазначається, що Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

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