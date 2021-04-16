НОВИНИВеликі десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" пройшли протоку Дарданелли та тримають курс в Мармурове море.
Фото: cnnturk.com
Фото: cnnturk.comПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Два російські військові кораблі прямують у Чорне море
Військові кораблі "Александр Отраковский" з бортом 031 і "Кондопога" з бортом 027, що належать ВМС Росії пройшли через протоку Дарданелли, взяли курс в Мармурове море
Фото: cnnturk.com
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на телеканал CNN Türk.
"Військові кораблі "Александр Отраковский" з бортом 031 і "Кондопога" з бортом 027, що належать ВМС Росії пройшли через протоку Дарданелли, взяли курс в Мармурове море", - повідомляє телеканал.
Цей маршрут передбачає прохід через Мармурове море, протоку Босфор та вихід у Чорне море.
Великі десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" належать до Північного флоту ВМФ РФ.
Фото: cnnturk.com
Фото: cnnturk.com
Як повідомлялосяраніше, катери ФСБ РФ в Азовському морі вчергове здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи Військово-Морських сил ЗС України, які знаходяться на бойовому чергуванні.
МЗС України 15 квітня висловило рішучий протест у зв’язку із обмеженням Російською Федерацією свободи судноплавства в Чорному морі. Зазначається, що Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
Раніше повідомлялося, що РФ стягує в Чорне море військові кораблі з інших морів. Зокрема 15 військових кораблів Каспійської флотилії РФ продовжують перехід з Каспійського до Чорного моря в рамках "контрольної перевірки".
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16 04 2021 14:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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