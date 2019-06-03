Два турецьких військових корабля зайшли в Одесу
Відзначається, що фрегат TCG Barbaros і штурмової катер TCG Marti пришвартувалися біля 16 причалу морського вокзалу, повідомляє УП з посиланням на місцеве видання "Думська".
"Дружній візит до Одеси проходить в рамках щорічних навчань ВМС Туреччини "Блакитна батьківщина - 2019" (Mavi Vatan - 2019)", - сказано в повідомленні.
За даними видання, в ході маневрів 67 турецьких бойових кораблів з 6 по 8 березня відвідають 40 іноземних портів в Мармуровому, Егейському та Чорному морях, в тому числі відвідають порти РФ.
Фото:"Думская"
З посиланням на турецьке консульство повідомляється, що одесити зможуть побувати на кораблях.Фрегат TCG Barbaros (F244) відноситься до класу фрегатів типу МЕКО 200.
Фото:"Думская"
Фото:"Думская"
Повідомляється, що корабель побудований в Німеччині компанією Blohm+Voss і прийнятий на озброєння в 1997 році. Повна водотоннажність близько 3400 тонн. Довжина 117 метрів, ширина 15, осаду 4,25 метра.
Також зазначається, що на борту фрегата різноманітне ракетне, артилерійське і зенітне озброєння, в тому числі вісім шахтних пускових установок Mk 41 для зенітних ракет "Сі Сперроу" і вісім установок для протикорабельних ракет "Гарпун". Авіаційне озброєння - вертоліт Sikorsky S-70B Seahawk.
У виданні додали, що штурмової катер TCG Marti прийнятий на озброєння ВМС Туреччини в серпні 1978 року. Це другий з восьми побудованих катерів типу Dogan. Довжина 58 метрів, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водотоннажність 436 тонн.
Він озброєний 76-мм артустановкою і 35-мм зенітними гарматами. На кораблях цього типу вперше в ВМС Туреччини були встановлені американські протикорабельні ракети "Гарпун".
Візит турецьких кораблів триватиме до 8 березня.
Нагадаємо, що бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону чорноморського узбережжя недалеко від незаконно побудованого Керченського моста.
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