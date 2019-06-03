Два турецьких військових корабля зайшли в Одесу

У ході маневрів 67 турецьких бойових кораблів з 6 по 8 березня відвідають 40 іноземних портів в Мармуровому, Егейському та Чорному морях, в тому числі відвідають порти Росії

В Одеський порт з "дружнім візитом" зайшли два корабля Військово-морських сил Турецької Республіки.

Відзначається, що фрегат TCG Barbaros і штурмової катер TCG Marti пришвартувалися біля 16 ​​причалу морського вокзалу, повідомляє УП з посиланням на місцеве видання "Думська".

"Дружній візит до Одеси проходить в рамках щорічних навчань ВМС Туреччини "Блакитна батьківщина - 2019" (Mavi Vatan - 2019)", - сказано в повідомленні.

За даними видання, в ході маневрів 67 турецьких бойових кораблів з 6 по 8 березня відвідають 40 іноземних портів в Мармуровому, Егейському та Чорному морях, в тому числі відвідають порти РФ.



Фото:"Думская"

З посиланням на турецьке консульство повідомляється, що одесити зможуть побувати на кораблях.Фрегат TCG Barbaros (F244) відноситься до класу фрегатів типу МЕКО 200.



Фото:"Думская"



Фото:"Думская"

Повідомляється, що корабель побудований в Німеччині компанією Blohm+Voss і прийнятий на озброєння в 1997 році. Повна водотоннажність близько 3400 тонн. Довжина 117 метрів, ширина 15, осаду 4,25 метра.

Також зазначається, що на борту фрегата різноманітне ракетне, артилерійське і зенітне озброєння, в тому числі вісім шахтних пускових установок Mk 41 для зенітних ракет "Сі Сперроу" і вісім установок для протикорабельних ракет "Гарпун". Авіаційне озброєння - вертоліт Sikorsky S-70B Seahawk.

У виданні додали, що штурмової катер TCG Marti прийнятий на озброєння ВМС Туреччини в серпні 1978 року. Це другий з восьми побудованих катерів типу Dogan. Довжина 58 метрів, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водотоннажність 436 тонн.

Він озброєний 76-мм артустановкою і 35-мм зенітними гарматами. На кораблях цього типу вперше в ВМС Туреччини були встановлені американські протикорабельні ракети "Гарпун".

Візит турецьких кораблів триватиме до 8 березня.

Нагадаємо, що бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону чорноморського узбережжя недалеко від незаконно побудованого Керченського моста.