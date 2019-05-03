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Росгвардія почала патрулювати Керченський міст

Катери "успішно пройшли ходові випробування" в окупованому Севастополі і заступили на "охорону" чорноморського узбережжя
Бойові катери Росгвардії БК-16 заступили на охорону чорноморського узбережжя недалеко від незаконно побудованого Керченського моста.
Росгвардія почала патрулювати Керченський міст Фото:Росгвардія

"З Севастополя до Керчі перейшли високошвидкісні транспортно-десантні катери Росгвардії БК-16", - йдеться в заяві російського відомства, повідомляє "Українська правда".

Відзначається, що катери "успішно пройшли ходові випробування" в окупованому Севастополі і заступили на "охорону" чорноморського узбережжя.


Фото:Росвідомство

"Моряки Росгвардії на катерах БК-16 продовжать виконання службових завдань з охорони акваторій", - додали в російській прес-службі.

Відзначається, що БК-16 при складних погодних умовах здатні виконувати маневри на швидкості до 80 км/год.


Фото:Росвідомство

Також вони оснащені навігаційними і радіотехнічними системами для тривалих маневрів.

Нагадаємо, що Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.

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05 03 2019 13:36
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