Росгвардія почала патрулювати Керченський міст
"З Севастополя до Керчі перейшли високошвидкісні транспортно-десантні катери Росгвардії БК-16", - йдеться в заяві російського відомства, повідомляє "Українська правда".
Відзначається, що катери "успішно пройшли ходові випробування" в окупованому Севастополі і заступили на "охорону" чорноморського узбережжя.
Фото:Росвідомство
"Моряки Росгвардії на катерах БК-16 продовжать виконання службових завдань з охорони акваторій", - додали в російській прес-службі.
Відзначається, що БК-16 при складних погодних умовах здатні виконувати маневри на швидкості до 80 км/год.
Фото:Росвідомство
Також вони оснащені навігаційними і радіотехнічними системами для тривалих маневрів.
Нагадаємо, що Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.
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