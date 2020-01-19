"Два за ціною одного": Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані

"Скільки цього лайна ми повинні слухати? Скільки ми будемо слухати?"

Трамп похвилинно описав деталі американського удару, який вбив Сулеймані. Він стверджував, що Сулеймані "говорив погані речі про нашу країну".

Президент США Дональд Трамп заявив, що вбитий за його наказом іранський генерал Кассем Сулеймані "говорив погані речі" про США, повідомляє "Українська правда".

Джерело: CNN із посиланням на аудіо виступу Трампа на вечері для спонсорів Республіканської партії в п'ятницю ввечері

Деталі: Трамп похвилинно описав деталі американського удару, який вбив Сулеймані.

Він стверджував, що Сулеймані "говорив погані речі про нашу країну".

Пряма мова Трампа: "Скільки цього лайна ми повинні слухати? Скільки ми будемо слухати?"

Деталі: При цьому президент США не говорив про "неминучу загрозу", що привела до його рішення вбити Сулеймані, про що раніше заявляли чиновники американської адміністрації.

Замість цього він описав Сулеймані як "відомого терориста", який "був у нашому списку".

Трамп докладно описав спостереження за тим, як Сулеймані прибув до міжнародного аеропорту Багдада, де його зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.

За словами Трампа, санкціонований ним удар дозволив взяти "два за ціною одного".

Він розповів, що під час операції говорив із військовими чиновниками, які спостерігали за ударом з "камер, розташованих у небі".

Президент США навів слова військових, які доповідали йому про хід операції: "Вони разом, сер", "Сер, їм залишилося жити 2 хвилини і 11 секунд. Вони в броньованому автомобілі. Сер, їм залишилося жити приблизно одну хвилину. 30 секунд. 10, 9, 8...", потім раптом - бум, "Їх більше немає, сер".

Нагадаємо, що Трамп наказав вбити Сулеймані всупереч даним розвідки