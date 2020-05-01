Трамп наказав вбити Сулеймані всупереч даним розвідки - NYT

За даними джерел, розвідка дійшла висновку, що атаки, які нібито планував Сулеймані, не були неминучими

За даними видання, військові чиновники запропонували вбити Сулеймані, розглядаючи це як "крайню відповідь", не припускаючи, що Трамп піде на це.

Президент США Дональд Трамп віддав наказ про ліквідацію командувача іранськими силами "Ель-Кудс", генерала Касема Сулеймані всупереч розбіжностям в адміністрації США на тлі нових розвідданих, повідомляє "Українська правда".

Джерело: The New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників в адміністрації

Деталі: За даними видання, військові чиновники запропонували вбити Сулеймані, розглядаючи це як "крайню відповідь", не припускаючи, що Трамп піде на це.

"Надвечір четверга (2 грудня - ред.) президент пішов на крайній варіант. Вищі чиновники Пентагону були приголомшені. Трамп ухвалив рішення, незважаючи на суперечки в адміністрації після отримання нових розвідданих, які попереджали про загрози посольствам США, консульствам і військовому персоналу в Сирії, Іраку та Лівані".

"Військові чиновники заявляли про те, що генерал Сулеймані, який щойно завершив поїздку до Сирії, Лівану та Іраку, планував "неминучу" атаку, яка може забрати сотні життів. Однак інші офіційні особи висловлювали скепсис з приводу обгрунтованості удару по Сулеймані. За словами одного з високопоставлених чиновників, нові розвіддані станом на 30 грудня вказували, що ситуація на Близькому Сході нормальна, а в поїздках Сулеймані немає нічого незвичайного", - пише NYT.

За даними джерел, розвідка дійшла висновку, що атаки, які нібито планував Сулеймані, не були неминучими.

Зокрема, лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не схвалив жодних планів Сулеймані про можливі атаки і просив іранського генерала приїхати в Тегеран для подальших консультацій на цю тему. За даними розвідки, це прохання було озвучено не менше ніж за тиждень до смерті Сулеймані.

Нагадаємо, що Іран після вбивства Сулеймані залишає за собою право на самооборону.