Іран після вбивства Сулеймані залишає за собою право на самооборону

Як раніше повідомив Пентагон, генерал Сулеймані загинув під час ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада. Операція з його знищення в Іраку була проведена американськими військовими за вказівкою Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що ліквідація Сулеймані мала на меті запобігти війні.

Після вбивства американцями командира іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані, "що є жахливим злочином", Іран залишає за собою право на самооборону, заявив постпред Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У листі постпреда Ірану Маджида Тахтіма-Раванчі на ім'я генсека ООН і голови Ради безпеки організації підкреслюється, що вбивство Сулеймані "є очевидним прикладом державного тероризму і, як злочинне діяння, є грубим порушенням основних принципів міжнародного права, зокрема, ... Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Він закликав Раду безпеки рішуче засудити дії Вашингтона.

Як раніше повідомив Пентагон, генерал Сулеймані загинув під час ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада. Операція з його знищення в Іраку була проведена американськими військовими за вказівкою Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що ліквідація Сулеймані мала на меті запобігти війні.

"Минулої ночі ми здійснили дії, щоб зупинити війну. Ми не робили дій, щоб її розпочати", - заявив Трамп журналістам у своїй резиденції Мар-о-Лаго.

Він також попередив: "Тож нехай це буде попередженням терористам: якщо ви цінуєте своє життя, ви не повинні загрожувати життю американських громадян".

Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї обіцяв, що вбивство Сулеймані не залишиться безкарним.

"Тих, на чиїх руках його кров, чекає сувора помста", - заявив аятола.

Він додав: "Загибель нашого самовідданого і дорогого генерала - гірка втрата. Але продовження боротьби і досягнення остаточної перемоги зроблять життя вбивць і злочинців ще більш гірким".

Нагадаємо, що убивство Сулеймані лише зміцнить рішучість Ірану протистояти США.