Убивство Сулеймані лише зміцнить рішучість Ірану протистояти США - Рухані

Пізніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв, що вбивство Касема Сулеймані не залишиться без помсти

"Немає сумнівів у тому, що великий народ Ірану та інші вільні народи в регіоні помстяться за цей жахливий злочин злочинної Америки", - зазначив президент.

Загибель від рук американців командувача спецпідрозділу "Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані не зломить волі Ірану до боротьби з агресією США, йдеться в заяві іранського президента Хасані Рухані на сайті його адміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно із заявою, смерть Сулеймані "подвоїть рішучість великого народу Ірану та інших вільних народів регіону вистояти проти жадібності США та захистити цінності ісламу".

"Немає сумнівів у тому, що великий народ Ірану та інші вільні народи в регіоні помстяться за цей жахливий злочин злочинної Америки", - зазначив президент.

Він додав, що вбивство Сулеймані лише демонструє безпорадність політики США в регіоні.

Як повідомлялося, генерал Сулеймані загинув під час ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада. Операцію з його знищення в Іраку здійснили американські військові за вказівкою президента Дональда Трампа, повідомив Пентагон.

"ЗС США відповідно до вказівки президента рішуче здійснили дії оборонного характеру, знищивши главу включеного до списку терористичних організацій підрозділу "Кудс" КВІР Касема Сулеймані на захист зарубіжного персоналу Сполучених Штатів", - йдеться в заяві американського військового відомства.

Пізніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв, що вбивство Касема Сулеймані не залишиться без помсти. Хаменеї також оголосив загальнонаціональну триденну жалобу у зв'язку із загибеллю Сулеймані.

Нагадаємо, що в Іраку обстріляли аеропорт, загинув іранський генерал.