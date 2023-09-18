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Дві фінські компанії в обхід санкцій завозили електроніку до росії

18 вересня 2023, 16:48
Дві фінські компанії в обхід санкцій завозили електроніку до росії
Фото: korrespondent.net
Міністерство фінансів США заявило, що фінські компанії Luminor і Siberica в обхід санкцій продавали росію закордонну електроніку з березня 2022 року.

Про це повідомляє Yle.

Виконавчого директора двох фінських компаній Габріеля Теміна підозрюють в обході західних санкцій проти рф, через що влада США внесла керовані ним фірми до антиросійського санкційного списку.

Компанії продавали електронінку з 18 березня 2022 року, розказали в повітовому суді Східної Уусімаа. Як місце злочину вказано місто Вантаа. Компанії Luminor та Siberica постачали в росію закордонну електроніку.

На Габріеля Теміна і Катрін Естер Темін, яка мала керівну посаду в компанії Siberica, Мінінстветво фінансів США наклало персональні санкції.

Питання про взяття Теміна під варту, запит на яку направила митниця, розглядатиметься сьогодні в районному сулі Ітя-Уусімаа.

Сьогодні також стало відомо, що співробітник МО Нідерландів в обхід санкцій продавав росії авіадеталі.

 

РосіясанкціїФінляндіяелектроніка

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