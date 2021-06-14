ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ"Мисливці" за планетами програми Planet Hunters TESS відкрили дві екзопланети в системі зірки HD 152843.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дві гігантські екзопланети виявили біля зірки, схожої на Сонце
Відповідно до опису вчених, планета B розміром з Нептун, приблизно в 3,4 раза більша за Землю і робить повний оберт навколо своєї зірки приблизно за 12 днів
Фото: NASA/Scott Wiessinger
Ці дві екзотичні, тобто такі, що знаходяться поза сонячною системою, планети обертаються навколо зірки HD 152843. Ця зірка приблизно такої ж маси, як і Сонце, але майже в 1,5 рази більша й трохи яскравіша. Вона знаходиться приблизно за 352 світлових роки від нас, повідомляє NASA.
Відповідно до опису вчених, планета B розміром з Нептун, приблизно в 3,4 раза більша за Землю і робить повний оберт навколо своєї зірки приблизно за 12 днів. У свою чергу зовнішня планета, планета С, приблизно в 5,8 раза більша за Землю, що робить її "субсатурном", її орбітальний період становить десь від 19 до 35 днів.
Planet Hunters TESS - це цивільний науковий проєкт, який фінансується NASA, що шукає свідоцтва існування планет за межами нашої сонячної системи.
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14 06 2021 10:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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