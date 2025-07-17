Дві ключові фігури вплинули на зміну ставлення Трампа до росії — The Telegraph

Центральну роль у цих зусиллях відіграли посланник США в Україні Кіт Келлог і держсекретар Марко Рубіо.

Різкий розворот позиції президента США Дональда Трампа щодо росії багато в чому пояснюється його зростаючим невдоволенням тактикою владіміра путіна. Однак це також було результатом багатомісячних зусиль "яструбів"-республіканців, які весь цей час намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до москви.

За даними джерел The Telegraph, центральну роль у цих зусиллях відіграли посланник США в Україні Кіт Келлог і держсекретар Марко Рубіо.

Незважаючи на те що Кіт Келлог продовжував виступати посередником у відносинах з Україною, у лютому його відсторонили від прямих перемовин між офіційними особами США і Москвою на користь Стіва Віткоффа, мільярдера, який не має досвіду дипломатичної роботи.

Сам Віткофф чотири рази особисто зустрічався з путіним - і це незважаючи на те, що в інтерв'ю з Таккером Карлсоном не зміг згадати назви українських територій, щодо яких вів переговори, нагадує The Telegraph.

Однак останніми тижнями ситуація почала змінюватися, і, як повідомив The Telegraph помічник конгресмена, Келлог "останнім часом перебуває на підйомі":

"Дипломатичне джерело додало, що генерал Келлог "в останні кілька тижнів узяв на себе більш важливу роль", тоді як Віткофф був поглинений переговорами з Іраном щодо ядерної програми".

Іншим головним двигуном рішення Трампа відмовитися від "оксамитової рукавички" щодо росії вважається держсекретар Марко Рубіо.

The Telegraph зазначає, що з моменту вступу на посаду Рубіо, давній прихильник жорсткої зовнішньої політики, який колись називав путіна "гангстером", "бандитом" і "воєнним злочинцем", узяв більш примирительний тон по відношенню до москви.

При цьому, за словами одного з джерел видання в Конгресі, близькі стосунки Рубіо з Трампом дозволили йому втрутитися, коли путін останніми тижнями посилив свої атаки в Україні.

"Багато хто з нас вірив, що росіяни все зіпсують. [Наша тактика полягала в тому, щоб] піти з дороги і дозволити росіянам нагадати нам, чому це відбувається. Вони завжди заходять занадто далеко", - сказав співрозмовник видання.

У зв'язку з масштабними обстрілами України і загальною ескалацією війни, президент США Дональд Трамп дав путіну 50 днів на досягнення мирної угоди з Києвом.

У разі відмови, американський лідер пригрозив запровадити вторинні санкції у вигляді 100-відсоткових мит на імпорт товарів з росії.