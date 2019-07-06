Дві шахти у Львівській області призупинили роботу через заборгованість із зарплати
Дві шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати, повідомляє LB.ua.
Про це повідомив представник незалежної профспілки шахтарів України шахти "Межирічанська", передають Українські Новини.
За його словами, "Межирічанська" призупинила роботу з 6 червня, а 7 червня до акції протесту приєдналися гірники шахти "Лісова".
"Не виплатили зарплату повністю за березень-квітень", - сказав він.
За даними шахтарів, сума заборгованості із зарплати на "Львіввугілля" перевищує 200 млн гривень.
У разі невиплати зарплати шахтарі погрожують 10 червня перекрити міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська".
Нагадаємо, що раніше на Львівщині обвалилась шахта, загинуло двоє гірників.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені