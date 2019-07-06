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Дві шахти у Львівській області призупинили роботу через заборгованість із зарплати

"Не виплатили зарплату повністю за березень-квітень"
Гірники погрожують перекрити міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська".
Дві шахти у Львівській області призупинили роботу через заборгованість із зарплати Фото: afp.com

Дві шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати, повідомляє LB.ua.

Про це повідомив представник незалежної профспілки шахтарів України шахти "Межирічанська", передають Українські Новини.

За його словами, "Межирічанська" призупинила роботу з 6 червня, а 7 червня до акції протесту приєдналися гірники шахти "Лісова".

"Не виплатили зарплату повністю за березень-квітень", - сказав він.

За даними шахтарів, сума заборгованості із зарплати на "Львіввугілля" перевищує 200 млн гривень.

У разі невиплати зарплати шахтарі погрожують 10 червня перекрити міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська".

Нагадаємо, що раніше на Львівщині обвалилась шахта, загинуло двоє гірників.

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07 06 2019 21:24
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