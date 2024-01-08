Дві третини німців хочуть зміни канцлера – опитування
Більшість німців бажають змінити нинішнього канцлера та симпатизують правопопулістській партії Альтернативи для Німеччини (AfD).
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного інститутом Insa для видання Bild.
У рейтингу топ-політик ФРН на першому місці з великим відривом залишається міністр оборони Борис Пісторіус. Канцлера Олафа Шольца вважають "найнепопулярнішим главою уряду усіх часів" після двох років перебування на посаді.
Майже дві третини німців (64,3%) хотіли б, щоб Шольц передав канцлерство Пісторіусу до наступних федеральних виборів (восени 2025 року) і тільки 24,6% проти. Навіть серед прихильників Соціал-демократичної партії, до якої належать обидва політики, підтримують таку ротацію 47,9% проти 47,1%, хто проти.
Популярність Бориса Пісторіуса дещо (на 1 відсоток) покращила показники його партії, яка нині має тільки 16% підтримки громадян. Це на 15 процентних пунктів менше, ніж консервативний блок ХДС/ХСС і 7 процентних пунктів – ніж у Альтернативи для Німеччини (рейтинг якої сягає 23%).
Якби вибори в Бундестаг проходили нині, до нього потрапили б також ліберали з їх 5% (зараз вони разом з СДПН і Зеленими входять у правлячу коаліцію).
Водночас Ліві з 4% підтримки не увійшли б до парламенту.
Репрезентативне опитування інституту дослідження громадської думки INSA проводилося з 2 по 5 січня 2024 року й охопило 1204 респондентів.
Раніше ми писали, що Шольц може достроково залишити посаду канцлера ФРН. Це пов'язано з низьким рівнем підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини, яка протягом минулого року впала 20% до 15%.