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ПОЛІТИКА

Дві третини німців хочуть зміни канцлера – опитування

08 січня 2024, 14:59
Дві третини німців хочуть зміни канцлера – опитування
Фото: Главком
Практично дві третини німців - 64,3% - хотіли б, щоб Шольц передав канцлерство нинішньому голові міноборони Борису Пісторіусу.

Більшість німців бажають змінити нинішнього канцлера та симпатизують правопопулістській партії Альтернативи для Німеччини (AfD).

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного інститутом Insa для видання Bild.

У рейтингу топ-політик ФРН на першому місці з великим відривом залишається міністр оборони Борис Пісторіус. Канцлера Олафа Шольца вважають "найнепопулярнішим главою уряду усіх часів" після двох років перебування на посаді.

Майже дві третини німців (64,3%) хотіли б, щоб Шольц передав канцлерство Пісторіусу до наступних федеральних виборів (восени 2025 року) і тільки 24,6% проти. Навіть серед прихильників Соціал-демократичної партії, до якої належать обидва політики, підтримують таку ротацію 47,9% проти 47,1%, хто проти.

Популярність Бориса Пісторіуса дещо (на 1 відсоток) покращила показники його партії, яка нині має тільки 16% підтримки громадян. Це на 15 процентних пунктів менше, ніж консервативний блок ХДС/ХСС і 7 процентних пунктів – ніж у Альтернативи для Німеччини (рейтинг якої сягає 23%).

Якби вибори в Бундестаг проходили нині, до нього потрапили б також ліберали з їх 5% (зараз вони разом з СДПН і Зеленими входять у правлячу коаліцію).

Водночас Ліві з 4% підтримки не увійшли б до парламенту.

Репрезентативне опитування інституту дослідження громадської думки INSA проводилося з 2 по 5 січня 2024 року й охопило 1204 респондентів.

Раніше ми писали, що Шольц може достроково залишити посаду канцлера ФРН. Це пов'язано з низьким рівнем підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини, яка протягом минулого року впала 20% до 15%. 

Німеччинаопитуванняканцлер

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