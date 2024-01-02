Шольц може достроково залишити посаду канцлера ФРН – Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково залишити посаду канцлера Німеччини.

Це пов'язано з низьким рівнем підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини, яка протягом минулого року впала 20% до 15%.

Про це повідомляє Bild написав в Telegram-каналі.

"Опитування Національного інституту прикладних наук Ліона показало, що протягом 2023 року підтримка партії впала з 20% до 15%", - йдеться в дописі.

На думку аналітиків, ключовий фактор фіаско СДПН полягає в тому, що тільки кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Шольца, який представляє партію.

Італійська газета La Repubblica пише, що Шольц може достроково піти у відставку 2024 року. Його наступником може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

Причиною відставки канцлера може стати скандал, що стався ще 2020 року з компанією Wirecard та її босом Яном Марсалеком. Тоді саме Шольц очолював Федеральне міністерство економіки та відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини з часів Другої світової війни.

Шольц завжди заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал. При цьому міністерство фінансів ФРН відхилило прохання оприлюднити зміст зустрічей між Марсалеком та представниками відомства.