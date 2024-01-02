Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шольц може достроково залишити посаду канцлера ФРН – Bild

02 січня 2024, 18:24
Шольц може достроково залишити посаду канцлера ФРН – Bild
Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково залишити посаду канцлера Німеччини.

Це пов'язано з низьким рівнем підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини, яка протягом минулого року впала 20% до 15%. 

Про це повідомляє Bild написав в Telegram-каналі.

"Опитування Національного інституту прикладних наук Ліона показало, що протягом 2023 року підтримка партії впала з 20% до 15%", - йдеться в дописі.  

На думку аналітиків, ключовий фактор фіаско СДПН полягає в тому, що тільки кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Шольца, який представляє партію.

Італійська газета La Repubblica пише, що Шольц може достроково піти у відставку 2024 року. Його наступником може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків.

Причиною відставки канцлера може стати скандал, що стався ще 2020 року з компанією Wirecard та її босом Яном Марсалеком. Тоді саме Шольц очолював Федеральне міністерство економіки та відповідав за фінансовий регулятор, який не помітив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини з часів Другої світової війни.

Шольц завжди заперечував свою відповідальність за цей фінансовий скандал. При цьому міністерство фінансів ФРН відхилило прохання оприлюднити зміст зустрічей між Марсалеком та представниками відомства.

 

відставкаканцлерШольц

Останні матеріали

Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 січня 2024, 08:35
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється