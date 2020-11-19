Дві третини українського бізнесу зацікавлені в перегляді угоди з ЄС
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив директор брюссельського офісу Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицький.
"Більш ніж 65% опитаних українських компаній зацікавлені у перегляді умов торгівлі з ЄС. При цьому бізнес цікавиться переглядом як з наступальною метою - заради покращення доступу на європейський ринок, так і з захисною - заради захисту від недобросовісної конкуренції",- заявив він.
За словами Назара Бобицького, окрім скасування тарифних квот, бізнес цікавиться питаннями рівної конкуренції у сфері торгових перевезень між українськими та європейськими перевізниками.
"Бізнес також турбується модернізацією системи торгового захисту в ЄС. Вони не порушують принципів, закладених в правилах СОТ чи Угоді про асоціацію, але за фактом діють на руку європейським виробникам. Це змушує бізнес говорити, що й Україна має використовувати аналогічні принципи",- додав він.
Читайте також: Польща має скасувати обмеження транзиту для українських перевізників
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам