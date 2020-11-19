Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Дві третини українського бізнесу зацікавлені в перегляді угоди з ЄС

За словами Назара Бобицького, окрім скасування тарифних квот, бізнес цікавиться питаннями рівної конкуренції у сфері торгових перевезень між українськими та європейськими перевізниками
Опитування українського бізнесу, проведене Ukrainian Business & Trade Association на замовлення уряду, показало, що більшість українських компаній зацікавлені у перегляді торговельної частини Угоди про асоціації з ЄС.
Дві третини українського бізнесу зацікавлені в перегляді угоди з ЄС Фото: dec-edu.com

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив директор брюссельського офісу Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицький.

"Більш ніж 65% опитаних українських компаній зацікавлені у перегляді умов торгівлі з ЄС. При цьому бізнес цікавиться переглядом як з наступальною метою - заради покращення доступу на європейський ринок, так і з захисною - заради захисту від недобросовісної конкуренції",- заявив він.

За словами Назара Бобицького, окрім скасування тарифних квот, бізнес цікавиться питаннями рівної конкуренції у сфері торгових перевезень між українськими та європейськими перевізниками.

"Бізнес також турбується модернізацією системи торгового захисту в ЄС. Вони не порушують принципів, закладених в правилах СОТ чи Угоді про асоціацію, але за фактом діють на руку європейським виробникам. Це змушує бізнес говорити, що й Україна має використовувати аналогічні принципи",- додав він.

Читайте також: Польща має скасувати обмеження транзиту для українських перевізників

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2020 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На українському ринку з

На українському ринку з'явилася можливість стати дизайнером власного взуття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.